Chiusi sfida Arezzo Bettolle contro Terontola

Sono due gli anticipi serali che si giocano oggi nel calcio dilettantistico senese per il rinvio di dieci giorni fa, quando i campi erano impraticabili per la pioggia. Nel girone F del campionato di prima categoria, il Chiusi inizierà alle 20 il suo match in casa dell’Arezzo Football Academy: si tratta di un impegno particolarmente delicato per i biancorossi, impegnati nella difficile lotta per la salvezza. Nelle ultime partite i chiusini hanno ottenuto risultati altalenanti, perdendo domenica scorsa in casa con la Fontebelverde per 4-2. La via della salvezza passa attraverso un percorso di maggior continuità di risultati positivi. Nel campionato di seconda categoria (girone L) il Bettolle è in una posizione relativamente tranquilla: la compagine biancorossa ha infatti cinque punti di vantaggio sulla zona play-out e deve ancora recuperare la gara interna di stasera (20.30) con il Terontola. Il vantaggio è rassicurante, purché i bettollini mettano insieme quanto prima i punti della tranquillità…

Giuseppe Stefanachi