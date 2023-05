Chiusi, rimonta strepitosa e trionfo! Centrati i play-off. L’ostacolo è Forlì

CONTROL TRAPANI

73

SAN GIOBBE CHIUSI

77

TRAPANI: Lentini, Renzi 12, Tumminia, Minore, Romeo 7, Guaiana, Dancetovic 2, Tsetserukou 8, Mollura 19, Massone 14, Davis 11. All. Parente.

SAN GIOBBE CHIUSI: Utomi 21, Medford 16, Bolpin 10, Porfilio, Martini, Bozzetto 2, Raucci 8, Raffaelli 6, Possamai 9, Ikangi 5. All. Bassi.

Arbitri: Capurro, Perocco, Longobucco.

Parziali: 17-11, 34-35, 57-49.

TRAPANI – Con uno strepitoso quarto periodo la San Giobbe Chiusi espugna Trapani e conquista l’accesso ai play-off dove sfiderà Forlì. Un’impresa, quella dei ragazzi di coach Bassi, perché a tre minuti dal termine erano sotto di sette lunghezze e la qualificazione alla post season sembrava un miraggio. Invece quello che era un vero e proprio spareggio per la posizione numero sedici nella griglia dei play-off è andato nelle mani dei Bulls, trascinati dai 21 di Utomi, dai 16 di Medford e dai 10 di Bolpin. Un premio, quello di affrontare Forlì, già sfidata nella prima fase (con bilancio 2-0 per i romagnoli, ma con grandi recriminazioni per il finale della gara casalinga) che corona un lungo inseguimento alle posizioni più nobili. Dopo le prime due giornate della seconda fase sembrava fatta, lo spettro delle vacanze anticipate era reale, ma la squadra non ha mollato. E alla fine i due successi consecutivi su Latina e Trapani hanno consegnato il biglietto per un posto nel tabellone ‘Oro’. Subito Trapani in avvio di partita, con Mollura che firma i primi otto punti dei siciliani. Massone confeziona il +7 (15-8), al primo riposo si va con la 2B Control avanti di sei lunghezze. Utomi apre il secondo quarto, ma Trapani allunga ancora e porta il margine in doppia cifra (23-13), quindi Possamai e Raffaelli riportano Chiusi sotto, appena prima dell’intervallo Medford sigla il vantaggio biancorosso. Ancora Utomi a segno in avvio di secondo tempo, Davis riporta avanti i suoi, Mollura mette due siluri dalla lunga distanza ed è di nuovo +8 Trapani (54-46). Renzi per il +10 dei padroni di casa, apparentemente in controllo. Sembra davvero fatta per la squadra di Parente quando Mollura firma il cesto del 68-61. Chiusi però è precisa dalla lunetta, fa 66 con Medford, Possamai e Bolpin, quindi con Utomi torna a -1 (70-69). Le mani di Trapani iniziano a tremare, Romeo va a segno per il +3 (72-69), Medford concretizza con il cento per un cento un altro viaggio in lunetta. Si gioca sul filo dei nervi, Davis sbaglia da tre mentre il play americano è precisissimo ancora a cronometro fermo: +1 Bulls con l’inerzia della gara completamente ribaltata. Altro errore Trapani, Bolpin a segno, 12 di Romeo, mentre Utomi non sbaglia per il 77-73 che manda i Bulls ai play-off.

Stefano Salvadori