Chiusi, operazione Agrigento

L’Umana San Giobbe Chiusi viaggia alla volta di Agrigento per la quarta giornata del girone Bianco. I Bulls vanno a caccia di due punti che possano riaccendere completamente le speranze di guadagnare un posto nei playoff, dando continuità al successo di domenica scorsa contro Trapani. Non sarà semplice, contro la capolista del plotoncino che racchiude le squadre classificate dal settimo al nono posto dei due gironi di regular season, ma Donzelli e compagni ci proveranno. L’ala ha presentato la sfida nella consueta preview della Legapallacanestro: "Avevamo bisogno della vittoria per continuare a credere alla qualificazione ai playoff – ha affermato Donzelli –. Siamo stati bravi a controllare il punteggio per tutto l’arco dei quaranta minuti contro Trapani e questo deve darci energie fisiche e mentali per la complicata trasferta di Agrigento. Giocheremo in un campo difficile e contro una squadra tosta; ne siamo consapevoli, ma sappiamo anche dell’importanza dei punti in palio. Ci faremo trovare pronti". All’andata fu vittoria 84 a 79 per la compagine siciliana. Chiusi recuperò un distacco di quindici punti maturato in avvio di terzo periodo, risalì un’altra volta dopo aver accumulato altre sette lunghezze di ritardo presentandosi all’altezza degli ultimi due minuti in vantaggio 77-75, prima di essere punito dalle triple di Grandi e Costi.

"Per noi sarà una partita speciale – ha detto sempre a Legapallacanestro l’allenatore di Agrigento Devis Cagnardi –, ci siamo guadagnati la possibilità di raggiungere matematicamente i playoff davanti ai nostri tifosi, in quella che è una partita insidiosa tecnicamente e fisicamente, per le caratteristiche dei nostri avversari e per le condizioni dei ragazzi che arrivano alla gara con più di un acciacco; sono convinto che il fattore fatica si farà sentire solamente dopo il suono della sirena finale, grazie al loro attaccamento alla maglia e all’energia che il nostro pubblico ci saprà trasmettere. Dovremo entrare in campo con la massima concentrazione e giocare con l’intensità che ci contraddistingue".