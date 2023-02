Chiusi è da sballo La capolista Pistoia viene stritolata

UMANA CHIUSI

79

TESI PISTOIA

62

CHIUSI: Utomi 22, Candotto, Medford 16, Bolpin 20, Braccagni, Porfilio, Donzelli, Bozzetto 2, Raucci 5, Raffaelli 2, Possamai 12. All. Bassi.

PISTOIA: Benetti 2, Della Rosa, Copeland 18, Farinon, Metsla, Saccaggi 2, Magro, Allinei 7, Pollone, Varnado 25, Wheatle 8. All. Brienza.

Arbitri: Ursi, Marzulli, Lupelli.

Parziali: 24-12, 45-34, 61-51.

CHIUSI – Grande serata per l’Umana San Giobbe Chiusi che stritola la capolista Pistoia e aggancia Ferrara (sconfitta in casa da Cividale del Friuli) al nono posto. Determinata, concentrata, praticamente sempre avanti nel punteggio, la squadra di coach Bassi strappa già nel primo tempo, quando tocca il più quindici, resiste al tentativo di rientro ospite, arrivati fino a -1, poi allunga di nuovo per chiudere sul traguardo a braccia alzate. Pistoia esce meglio dalla palla a due (0-5), ma il parziale di 11-0 che ne segue fa subito capire che Medford e compagni vogliono cancellare la striscia di tre sconfitte consecutive. I Bulls macinano gioco, la tripla di Utomi fa esplodere il palasport (27-12), poi Pistoia serra le maglie difensive e ricuce fino a -4 quando Magro fa 22 dalla lunetta (31-27). Altro parziale Bulls in arrivo, con la triplona di Medford che rimette dieci lunghezze di margine fra le due squadre. Come già in avvio di partita, anche nei primissimi minuti di partita il primo rush è di marca ospite (8-0). Ne segue una fase equilibrata: l’unico errore di Varnado dalla lunetta è quello che impedisce di arrivare al pareggio a quota 51, Chiusi piazza un 10-1 per chiudere il terzo periodo. L’intensità dei Bulls non cala, la tripla di Utomi (mvp con i suoi 22 punti insieme a Bolpin) del +16 è di fatto quella che scrive i titoli di coda sul match.

Stefano Salvadori