L’Umana San Giobbe Chiusi si lecca le ferite dopo la beffarda sconfitta di Ravenna. Il canestro a fil di sirena di Petrovic è stato traumatico per una squadra che per larghi tratti di gara sembrava avere a portata di mano i due punti: "Abbiamo giocato una buona partita, in certi momenti addirittura ottima – ha dichiarato a fine partita coach Bassi – ma in quei momenti non siamo stati bravi a mettere il divario necessario che ci poteva anche stare per essere poi più tranquilli nel finale. Alla fine è giusto averla persa in maniera rocambolesca". La situazione in classifica, a cinque giornate dal termine, è pressoché invariata, con sei squadre in lizza per un solo posto, il nono, che garantisce la salvezza sicura, mentre le altre dovranno incrociare nella seconda fase con le ultime quattro del gruppo Verde, portandosi dietro i risultati acquisiti contro le formazioni provenienti dallo stesso gruppo. Ferrara è ferma a quota sedici, Chiusi, Ravenna, Mantova e San Severo sono a quota quattordici, Chieti sta arrivando di slancio (tre vittorie nelle ultime quattro) ed è a quota dodici. Di queste, come detto, una si salva subito e può addirittura giocare per i playoff, le altre saranno chiamate ad una seconda fase delicatissima.