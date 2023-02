Chiantigiana Un punto per sperare ancora

Chiantigiana

0

Rondinella

0

CHIANTIGIANA: Signorini, Da Frassini, Ciolli (73’ Spinelli), Ceccatelli, Verdiani, Posarelli, Cappelli, Barontini (78’ Diurno), Cioni, Cicali (55’ Kebbeh), Focardi Olmi. A disposizione: Mangani, Batoni, Berardi. Allenatore: Cioffi. RONDINELLA MARZOCCO: Pecorai, Petri, (68’ Bora) Marchi, Fantechi (64’ Maresca) Marini, Pisapia, Ricchi, Rosi, Giorgelli, Renna (84’ Ribeiro), Cerza (58’ Cragno). A disposizione: Bertini, Bagnai, Cavedoni, Gjini, Vigano. Allenatore: Francini.

Arbitro: Martini di Arezzo.

GAIOLE IN CHIANTI – La Chiantigiana offre il massimo del proprio impegno per centrare il risultato pieno. La Rondinella però argina tutti i tentativi della squadra allenata da Antonio Cioffi e così l’incontro termina a reti inviolate. I padroni di casa interrompono la serie negativa nei risultati, però non ritrovano il successo pieno per recuperare posizioni in graduatoria. La corsa in direzione della salvezza comunque prosegue e la Chiantigiana può ancora riuscire nell’intento, mantenendo la determinazione e cercando allo stesso modo di aggiungere un po’ di concretezza per ottenere i tre punti.Buona la prova complessiva per la formazione di Cioffi, alla quale è mancata tuttavia la stoccata vincente.