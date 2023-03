Chiantigiana in casa contro Prato 2000 Vietato sbagliare

La Chiantigiana, penultima in graduatoria, entra in campo questo pomeriggio contro l’ultima della classe Prato 2000. Dopo aver imposto il pari, 1-1, al Figline capolista, nella trasferta valida per il turno infrasettimanale dell’Eccellenza girone B, la compagine allenata da Antonio Cioffi cerca oggi l’intera posta per continuare ancora a coltivare la speranza di una rimonta in graduatoria, nell’ottica della conquista di un punteggio utile alla partecipazione ai playout. Dalla sua attuale quota 18 nella classifica del raggruppamento senese-fiorentino-aretino, la Chiantigiana ha in pratica a disposizione un unico risultato nel tentativo di riagganciare le posizioni della zona spareggi post season. Un quadro in evoluzione, sulla base anche dei verdetti delle concorrenti dirette in modo da determinare gli scenari al termine della fase regolare del campionato. Ai ragazzi del team di Gaiole in Chianti il compito di non demordere e di individuare la via della rete, come è avvenuto mercoledì in Valdarno per merito della prodezza dell’attaccante Cioni, elemento della rosa che, insieme agli altri compagni di squadra può offrire un apporto valido in questa fase cruciale della stagione. Il via alle 14,30. Dirige Cecchi di Moliterno. Assistenti, Barretta di Pistoia e Scorteccia di Firenze.