Chiantigiana a Pontassieve: conta soltanto la vittoria

La Chiantigiana deve solo fare punti. Mezze misure non hanno motivo di esistere, in presenza di una situazione di classifica precaria che necessita di conoscere una svolta nella direzione dell’ingresso nei playout per cercare di confermare il posto nel torneo di Eccellenza Toscana.

Ecco dunque che adesso la formazione allenata dal tecnico Antonio Cioffi deve tentare il tutto per tutto per avere ragione, in trasferta, del Pontassieve. Appuntamento alle 15 sul terreno di una formazione compatta, da zona medio alta, però la Chiantigiana non può permettersi adesso di smarrirsi in calcoli numerici legati alla posizione in graduatoria nel girone B del campionato. Conta solo il successo, anche con un pizzico di fortuna. Ingrediente che non si può dire che abbia finora aiutato molto il team di Cioffi.

Il tecnico vuol contare su coraggio e determinazione di un collettivo deciso a mettere in mostra sino in fondo le proprie qualità, senza smarrire il passo che aveva consentito a un certo punto alla Chiantigiana di riaprire i giochi in ottica salvezza. Annullando il solco, nei riguardi delle rivali, dovuto a un inizio choc della stagione agonistica. Ma non è più il momento di pensare al passato. Al gruppo occorre soltanto un dato: tornare a coltivare la speranza per mantenere lo spazio in categoria, sulla base dei programmi di una dirigenza che con impegno e serietà lavora per offrire ai colori la continuità nell’Eccellenza.

PB