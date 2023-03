Castellani: "I lavori durarenno 120 giorni Il Comune prenderà il posto dell’Acr Siena"

E’ uno dei professionisti incaricati a realizzare il progetto dei lavori di adeguamento del Franchi, Federico Castellani (nella foto), insieme all’ingegnere Alessandro Corradi. Ancora in attesa di ricevere quanto dovuto, il geologo, sul Fol, ha fatto il punto della situazione. "Non c’è tempo da perdere – ha detto –: i lavori necessitano di più o meno 120 giorni lavorativi e sarebbe importante portarli in fondo prima dell’inizio del prossimo campionato…". Castellani ha descritto i passi da compiere. "Il Comune dovrà sostituire come committente l’Acr Siena – le sue parole – e consentire la consegna del progetto stilato dall’ingegnere Corradi e dei rilievi da me eseguiti, al Genio Civile, primo e più importante passo che noi agevoleremo al massimo". "L’azione immediatamente successiva all’approvazione del Genio Civile – ha proseguito –, sarà inviare le tavole del progetto alle ditte incaricate a preparare la struttura. Nel frattempo, si dovrà muovere la macchina organizzativa per cantierizzare i lavori, scegliere le aziende che dovranno eseguirli, in pratica individuare chi fa cosa. Altro elemento sarà quello di mettersi in condizione di realizzare gli interventi: la posizione dello stadio può creare qualche problema logistico, superabile se affrontato per tempo. Confido che se tutti faremo la nostra parte, l’obiettivo potrebbe essere centrato, ma dobbiamo partire al più presto".