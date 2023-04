Castelfiorentino vince ed è promossa. Mens Sana: play-off con Prato

ABC CASTELFIORENTINO

78

MENS SANA

65

CASTELFIORENTINO: Rosi ne, Lazzeri, Lilli ne, Corbinelli ne, Pucci 16, Scali 17, Cantagalli 9, Nepi 9, Cantini 4, Ciciliano ne, Delli Carri 10, Belli 13. Allenatore Angiolini.

MENS SANA: Buca, Pannini 10, Iozzi 9, Benincasa 13, Empilo 2, Milano 4, Sabia 7, Bovo 5, Tognazzi 12, Bacci 3. Allenatore Binella.

Parziali: 27-15, 43-32, 65-50.

CASTELFIORENTINO – La Mens Sana perde nell’ultima gara di regular season a Castelfiorentino e, come era già piuttosto probabile alla vigilia, nel primo turno play-off se la vedrà con Prato.

Parte bene la squadra di casa che prova a dettare legge fin dai primi possessi, 11-7. Senza Menconi in regia (tenuto precauzionalmente a riposo dopo una botta rimediata contro Arezzo) Benincasa segna la parità a quota 15 con la bomba. Poi un 12-0 di Nepi, ex Virtus e Costone, e compagni fa scappare via i padroni di casa che al termine del primo quarto mettono già una prima ipoteca sulla gara con il 27-15 al 10’. Il digiuno offensivo dei biancoverdi prosegue e i fiorentini arrivano a quota 31. Il ‘gol’ lo segna Bovo dalla lunga distanza ma vale solo il -13 a metà del secondo quarto. Un piccolo break senese segna il ritorno sotto la doppia cifra, 33-24 ma è un fuoco di paglia perché Castelfiorentino sfrutta un paio di palle perse biancoverdi per riportarsi in controllo della sfida. Nel finale di tempo la formazione di Binella con capitan Pannini prova ancora generosamente a rientrare ma è comunque sotto di undici lunghezze a metà gara. Il copione resta più o meno identico al rientro sul parquet. La Mens Sana ogni volta che tenta di avvicinarsi viene rispedita sotto dai motivatissimi locali che sono avanti 60-48 al 27’ sempre con Nepi. Il vantaggio torna ancora più concreto poche azioni dopo e l’ipoteca sul successo che equivale alla promozione diretta per l’Abc Castelfiorentino sembra esserci già dopo tre quarti di gioco guardando il tabellone che recita: 65-50. La spallata è quella decisiva perché il divario si amplia e un 5-0 di parziale senese serve solo a tornare a -15 (70-55 a 8’ dalla sirena). In effetti succede poco o nella negli ultimi minuti.

L’Abc Castelfiorentino raggiunge una meritata promozione diretta, quarta formazione del campionato, nella serie B Interregionale. Per la Mens Sana testa ai play-off che prenderanno il via domenica a Prato, poi tre giorni dopo la gara 2 sempre in trasferta.

Guido De Leo