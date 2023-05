Casolese beffata Catalano punisce ai supplementari

MASSA VALPIANA

CASOLESE

MASSA VALPIANA: Sannino, Stefanini, Pirone, Giordano, Rocchiccioli, F. Filippi, Catalano, Luci, Redi, Zaccaria, Bachini.

Panchina: Svicher, Corrieri, L. Filippi, Biagini, Barbieri, Allaki, Postica, Calabrese. Allenatore: Madau.

CASOLESE: Bogi, Zazzeri, Tramonte Andrea, Avitabile, Maisto, Landolfi, Rega, Mezzetti, Sabatino, Conforti, Soldi.

Panchina: Tramonte, Panti, Spinelli, Pelliccia, Cellesi, Nencini, Pezone. Allenatore: Borghi.

Arbitro Cravini di Livorno.

Rete: 101’ (rigore) Catalano.

POMARANCE – Una autentica beffa. La Casolese esce sconfitta ai tempi supplementari, 1-0, nella finale play-off di Prima categoria girone C per effetto di un calcio di rigore inesistente trasformato da Catalano. Un responso tanto amaro quanto immeritato a carico della formazione allenata da Maurizio Borghi, che nel corso della gara si esprime come minimo alla pari con il Massa Valpiana nell’incontro disputato a Pomarance. Nel consuntivo per la Casolese anche una traversa capita da Sabatino. A continuare il percorso valido per il salto dalla Prima alla Promozione è però la compagine di Massa Marittima in virtù del successo di misura ottenuto dal dischetto. La Casolese di mister Borghi, da neopromossa dalla Seconda, ha compiuto un percorso strabiliante all’interno del raggruppamento nella stagione regolare, arrivando alla qualificazione diretta alla finale playoff per via della piazza d’onore e degli esiti della forbice. Un dato che la dice lunga del rendimento tenuto dal collettivo in un girone non certo dei più agevoli. Ieri pomeriggio, invece, l’episodio avverso che impedisce alla Casolese di andare avanti nel cammino, ma che non toglie una virgola al valore del gruppo, dello staff e all’importanza della programmazione societaria.