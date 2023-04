Caso Fiorenzuola Prima la rivelazione poi tanta sofferenza

Dopo un girone di andata da grande rivelazione il Fiorenzuola, spostato a sorpresa la scorsa estate nel girone B, ha subito un brusco calo di risultati. I rossoblù piacentini infatti in tutto il girone di ritorno hanno vinto solo in una occasione, a Lucca lo scorso 22 gennaio, ma sono stati capaci di fermare il Cesena sullo 0-0. Nonostante questa lunga astinenza dai tre punti e tantissimi infortuni che hanno condizionato molto gare, per ultima quella di una settimana fa a Rimini, i ragazzi di mister Tabbiani mantengono un buon margine sulla zona play-out a 180 minuti dal termine del campionato. Vincere contro la Robur vorrebbe dire dunque salvezza matematica anche se pure con un pari, in caso di mancati successi di Vis Pesato e Alessandria, garantirebbero la permanenza nel professionismo. Rispetto all’1-1 di Rimini mancherà lo squalificato Quaini ma rientra Mastroianni, in rete all’andata.