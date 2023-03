Carrarese ‘armata’ Tanti ex pronti a fare lo scherzetto

La Carrarese dei tanti ex (da D’Ambrosio a Dal Canto passando per Giannetti ed Imperiale) dopo un mese di gennaio molto negativo ha trovato la quadratura e iniziato a ingranare le marce alte. Gli apuani non perdono da nove giornate e sono tornati, complice il calo dell’Ancona al quarto posto in classifica dietro a Reggiana, Entella e Cesena. L’ex mister della Robur, che sedette sulla panchina bianconera nella sfortunata stagione 1920, quest’anno ha quasi sempre puntato su un compatto 3-5-2 con l’ex Entella Capello in attacco insieme a Giannetti (che torna dalla squalifica) o Bernardotto (reduce da due gol di fila). I difesa D’Ambrosio solitamente è il centrale con Pelagatti ed Imperiale ai suoi lati. L’ex Pianese Folino, per altro quasi sicuramente out per un infortunio al dito, ha trovato poco spazio. Sulle corsie Grassini e Cecconi, fresco di rinnovo fino al 2025. Dopo la panchina di Olbia potrebbe tornare titolare la mezzala, ex Cuneo e Novara, Schiavi.