Carpani, gol e gioia "Era anche possibile riuscire a ribaltarla"

E’ stato Gianluca Carpani a segnare al Franchi il gol del pareggio della Recanatese. "I cambi hanno portato energie positive – le sue parole –: dopo aver sofferto una ventina di minuti, inutile negarlo, mi è capitata l’occasione e l’ho sfruttata. E, in fiducia, potevamo anche ribaltarla. Il pareggio è comunque un buon risultato, ottenuto contro una squadra forte, che lotta per i play off". "Il rigore per tocco di mano – ha proseguito –? Per me era netta, clamoroso, ero lì. Ma ce ne poteva stare anche uno dall’altra parte. Di arbitri, comunque, preferisco non parlare, come sbagliamo noi, possono sbagliare loro". La Recanatese in questo 2023, è ancora imbattuta nelle gare esterne. "E’ una dimostrazione della compattezza del gruppo – ha sottolineato Carpani –, nel momento della difficoltà non molliamo mai, e anche oggi lo abbiamo dimostrato. E’ il mio settimo gol? Sono contento, è il mio record in carriera. Ma sono felice soprattutto per i miei compagni: dopo il rigore sbagliato a Imola mi sentivo, diciamo così, un po’ in colpa nei loro confronti. Poi come si dice, il gol più importante e più bello è sempre il prossimo".