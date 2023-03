Capodanno Senese, giornata speciale Una gara perfettamente organizzata dai Balestrieri di ‘Monteaperti 1260’

I festeggiamenti per il Capodanno Senese sono stati reintrodotti nel 2013 per iniziativa del Magistrato delle Contrade insieme al Comune ed alla Curia Arcivescovile. Anche quest’anno, i ‘Balestrieri Monteaperti 1260’ dell’ASD G.S. Casetta-Monteaperti, hanno organizzato ed effettuato una gara, invitando varie compagnie di balestrieri di tutta Italia, al campo di tiro di Casetta Monteaperti. Hanno partecipato 27 tiratori divisi in nove gruppi di altrettante compagnie, sia Ghibelline che Guelfe. La gara si è tenuta in costume. Il vincitore sarebbe risultato il gruppo con il maggior punteggio raggiunto e, nell’individuale, chi avesse colpito il centro del bersaglio detto "corniolo" a tiro unico.

La compagnia Ghibellina ‘Abbadia Nuova di Sotto’ composta da Giuseppe Volpi, Maria Luisa Martinelli e Mattia Zambon ha vinto la gara per squadre, mentre la gara individuale è stata vinta dal balestriere di casa Massimo Conti che ha ricevuto il Premio Capodanno Senese, consistente in un prezioso cofanetto dipinto a mano dal Maestro Maurizio Cini, balestriere anche lui, contenente una altrettanto preziosa pergamena con testo riguardante la Balestra e manoscritta in caratteri antichi da Paolo Giudici. La gara sempre magistralmente organizzata dai Balestrieri di ‘Monteaperti 1260’, con il patrocinio del Comune di Siena assessorato allo Sport, del Comune di Castelnuovo Berardenga e della Figest, è risultata perfetta e come in ogni gara, sia del Campionato Italiano che di quelle del Torneo interno appena concluso, si sono registrate presenze di tiratori senesi nuovi. Entro pochi giorni verrà presentato il Calendario Federale delle gare del Campionato Italiano 202324 nelle quali i tiratori Senesi cercheranno di difendere i titoli conquistati negli ultimi tre anni