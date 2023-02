"Campo scuola, tempo record in Italia Sullo stadio pronti ad agire da subito"

Dopo il nostro articolo sulla nuova tappa del tour della commissione assetto e territorio l’assessore allo Sport Paolo Benini ha fatto "alcune precisazioni" su Fb. "Sullo stadio Ok! Il 28 è arrivato. Se non ci sarà nulla, il Comune dovrà agire ora, non dopo (domani è il termine ultimo, per la società, per presentare il progetto dei lavori al Genio Civile ndr). Sul campo scuola ok i ritardi per le fognature ma non coprono inefficienze della ditta, tuttavia a fine marzo dovremmo essere alla fine; ci avremmo messo meno di un anno, tempo record in Italia e soprattutto a Siena dove impiegarono un anno per buttare soldi. Il palazzetto: il fotovoltaico è della polisportiva che salvo diverso accordo, prevedo di sanare con una ripartizione millesimale del tetto. Non prevedo che i lavori siano per la messa a norma: la relazione dell’ingegnere incaricato ci pone solo prescrizioni in caso neve. Non mi sostituisco e devo comunque attendere la Commissione Pubblico Spettacolo". "Gli investimenti enormi fatti sull’ impiantistica sportiva – aggiunge –, sono alla base di una filosofia per cui lo sport deve divenire a Siena un nuovo volano non solo ma anche per l’economia cittadina… per attirare eventi e movimento di giovani e meno giovani atleti". Sabato, prima di Siena-Recanetese, il presidente Montanari ha peraltro incontrato il sindaco De Mossi presumibilmente per parlare dello stadio Franchi. Possibili, imminenti, sviluppi.