Campionato Italiano Motocross Epoca Romano è al top

E’ iniziata con successo la stagione agonistica per i piloti del Moto Club Poggibonsi che partecipano al Campionato Italiano Motocross Epoca. La prima prova del Campionato si è svolta sul circuito del Miravalle a Montevarchi, una pista storica che ha visto negli anni lo svolgimento anche di alcune prove del Mondiale Motocross. La pista non è il massimo per le moto datate, con sequenze di doppi salti difficili da interpretare. Interpretazione che comunque è perfettamente riuscita a Mauro Romano del Moto Club Poggibonsi, campione uscente della categoria B.

Forte di due primi posti in entrambe le manche ha fatto propri i 50 punti dell’assoluta, uscendo dalla pista con la Tabella Rossa di leader tra le mani. E’ il risultato che sembrava più probabile in casa Moto Club Poggibonsi, vista la professionalità con la quale Romano è solito prepararsi. Anche Aldo Mezzedimi, al rientro dopo un 2022 travagliato dal punto di vista fisico, ha offerto il suo contributo: un terzo e un secondo posto di manche nella categoria C, gli valgono il secondo posto in campionato con 42 punti a 8 lunghezze dal primo. Veder guidare un veterano come Mezzedimi è sempre uno spettacolo, osservano gli addetti del sodalizio, che ne apprezzano non da oggi lo stile pulito e la costanza nell’impegno e nel rendimento. In ultimo, la prova sfortunata del più giovane dei piloti del Moto club Poggibonsi, Patrick Mezzedimi, campione italiano nel 2019 nella categoria D1, passato nella più competitiva D3. Al sabato Patrick non è andato oltre il sesto posto. La domenica invece ha dovuto ricredersi e riconoscersi ben più forte di quanto pensasse: un ottimo secondo posto nella prima manche vicinissimo al primo lasciava presagire anche per lui il podio, ma un evento legato alla malasorte, una foratura mentre si trovava in seconda posizione, lo ha poi relegato al nono posto nella seconda manche. In totale un quinto posto assoluto a 9 punti dal primo in una classifica corta ed affollata.

Paolo Bartalini