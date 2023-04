Campionato aperto Il Rapolano insidia la Raddese a -1

La sconfitta subìta dalla Raddese a Monticchiello riapre completamente la lotta per il primo posto. Situazione: a quattro giornate dalla fine, Raddese 57, Rapolano 56, Pievescola 55, Montepulciano Stazione 54 e Campiglia 52… Pazzesco! Oggi tre anticipi, e sono di quelli che pesano: Raddese-Geggiano sembra una buona occasione per i chiantigiani, Pievescola-Campiglia è uno scontro diretto che vale doppio e Quercegrossa-Montepulciano Stazione non sarà certo una passeggiata per il ‘Trenino’. E domani? Tre partite di notevolissima importanza: il Rapolano (nella foto il ds Ezio Nativi) riceve un Buonconvento che non è certo disposto a fare il comprimario, mentre l’Ancaiano ed il Monticchiello, giocando rispettivamente a Sant’Albino ed a Montefollonico, cercheranno i tre punti per avvicinarsi sempre di più all’obiettivo play-off. Cus Siena-Rionese e Vescovado-Chiusdino non hanno impellenti motivazioni di classifica. Giu.Ste.