Cambia la formula Ben sei squadre verranno promosse

È cambiata la formula del campionato di Serie C Gold, l’ufficialità dalla Fip Toscana è arrivata poche ore dopo la notizia della rinuncia alle wild card per la nuova B Interregionale che avrebbe dovuto assegnare la Federazione a livello nazionale. In sintesi: promozione diretta non più per le prime 3 ma per le prime 4, più altre 2 promozioni per le vincenti dei due tabelloni playoff (due turni al meglio delle 5 partite, prime due in casa per la squadra miglior classificata) ai quali accederà chi si piazzerà dal quinto al dodicesimo posto in classifica al termine della stagione regolare. 6 in totale le promozioni mentre solo le ultime 4 rimarranno escluse dalla post-season. Un vero e proprio scossone che arriva all’inizio dell’ultimo quarto di campionato e che aumenta esponenzialmente il peso specifico delle partite. Il cambio di formula rappresenta una buona notizia per la Virtus, che già si trova nel gruppo delle prime quattro, mentre per Costone e Mens Sana si accende la lotta per raggiungere i playoff. Playoff che diventano a tutti gli effetti due mini-conference, per dirla all’americana: infatti, quelle che nello schema precedente erano le semifinali diventano ora due finali che mettono in palio le promozioni. AF