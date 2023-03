Calvanese in coppia con Di Gaetano vincono in 75 colpi

L’intenso fine settimana del Royal Golf La Bagnaia si è aperto con la gara Voucher and Travel Tuscany Taste giocata con formula a coppie. Luca Di Gaetano e Massimo Calvanese hanno vinto con 75 colpi. Nella categoria netta David Caroti con Lorenzo Ricciarini (44) si sono imposti al termine di un avvincente testa a testa con Sergio Torelli e David Poggi, terminati a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. I romani Fabrizio Anticoli e Sandrine Testud (39) sono risultati la miglior coppia mista. Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la gara Il Bello dell’Usato, giocata con formula individuale. In prima categoria Carlo Baglioni (36) ha superato nettamente Stefano Baraldo (31). Più avvincente la battaglia in seconda categoria, nella quale Daniele Vestri (39) ha avuto la meglio su Ciro Granato superato di una sola lunghezza. In terza Alberto Barresi (38) ha ottenuto una netta vittoria su Edoardo Falvo (34). Premi speciali a Martina Giovannetti (29) e Marco Signorelli (35) rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi