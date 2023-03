Calderini promuove il suo Poggibonsi "Contro il Pisa un’amichevole positiva Siamo stati all’altezza della situazione"

Poggibonsi si prepara a riprendere, da domani pomeriggio, il percorso in chiave campionato. Mister Calderini (nella foto) intanto commenta così il collaudo di Pisa, terminato col punteggio di 3-1 per i padroni di casa: "Un buon test contro una realtà affermata del calcio. Penso che il Poggibonsi sia stato all’altezza della situazione. Dopo una partenza shock, dettata dall’emozione e da un conseguente approccio soft, abbiamo interpretato la gara con il piglio corretto, eseguendo con ordine la fase di non possesso, che ci aspettavamo di dover mettere in pratica senza soluzione di continuità, alla luce di un avversario di caratura nettamente superiore. Abbiamo comunque impostato con qualità anche quella di possesso, sviluppando trame ficcanti e intelligenti".

Altri aspetti?

"Siamo usciti con personalità dalla pressione che il Pisa esercitava sui nostri portatori di palla. In occasione della nostra rete ci siamo distesi perfettamente su un angolo battuto dal Pisa, mandando in porta Riccobono con un passaggio in profondità. Nel secondo tempo siamo cresciuti ulteriormente e avremmo potuto siglare anche un altro gol, negatoci solo dal palo colpito da Regoli e da uno strepitoso intervento del portiere sempre su Regoli".

Soddisfatto della prova? "Sì. Tra gli aggregati anche ragazzi della juniores, dato che continuiamo ad essere in emergenza a livello numerico".

Niente recuperi in vista? "Per la partita di Montespaccato di sabato 1 aprile, purtroppo non ritroveremo alcuno dei ‘lungodegenti’, però avverto delle buone vibrazioni per questa insidiosa trasferta. Sono certo che l’esperienza della passata stagione su quel campo sia ancora ben impressa nella memoria di tutti: un inizio morbido non possiamo permettercelo; sarebbe infatti impossibile rimediare in corsa in quel determinato contesto".

Si temono gli effetti della pausa?

"Credo vicecersa che la sosta sia servita al Poggibonsi a rigenerarsi sul piano mentale, poiché molti atleti avevano le pile le un po’ scariche. Adesso serriamo i ranghi per la volata finale. Nonostante le difficoltà, vogliamo qualificarci ai play–off nella migliore posizione".

Paolo Bartalini