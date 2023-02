Calciatori Panini Via alla consegna degli attesi album

Anche quest’anno Calciatori Panini arriva direttamente sui campi della Serie C, con le ‘Panini weeks’. Nelle gare casalinghe della 28ma e 29ma giornata le 60 società potranno distribuire, ai propri tifosi, un album Calciatori Panini 202223. Gli album, oltre che negli stadi, saranno distribuiti anche ai ragazzi dei settori giovanili. Un momento di festa e di partecipazione che coinvolge il pubblico allo stadio e regala la magia immutabile dello scambio delle figurine Panini. A Siena l’iniziativa andrà in scena sabato 25, in occasione dell’anticipo con la Recanatese (fischio di inizio alle 14,30). Alle società interessate, Panini mette a disposizione le figurine della raccolta Panini Digital Collection Serie C 2022-2023 da poter utilizzare sui maxischermi nel momento in cui lo speaker annuncia le formazioni ufficiali. Infine, con la collaborazione di Panini i vari club potranno realizzare e fornire una grafica da utilizzare nei propri canali social.