Buon allenamento per la squadra guidata da Guberti

Le squadre Under 17 e Under 15 della Robur torneranno in campo nei rispettivi campionati il prossimo 16 aprile, impegnate nella doppia sfida alla Carrarese. Nel frattempo, ieri mattina, la squadra di mister Guberti ha sostenuto un allenamento congiunto contro i pari età nazionali del Perugia all’antistadio ‘Renato Curi’. I bianconeri sono usciti sconfitti, di misura, dalla gara, ma giocando alla grande e alla pari con i ‘grifoni’ umbri; sono stati tra l’altro impiegati per un intero tempo tre giocatori classe 2008 al cospetto di solo 2006. I padroni di casa sono passati in vantaggio subito, al primo minuto, con Ambrogi e hanno raddoppiato al 50’ con Getini. Il Siena non si è abbattuto, ha reagito e ha accorciato le distanze al 77’ grazie alla marcatura di Poienari. E’ stato comunque un ottimo test per tenere caldo il motore.