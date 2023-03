Buglio sì, Picchi no Anche Crescenzi non è disponibile

La Robur ha svolto ieri l’ultimo allenamento in vista della gara con il San Donato Tavarnelle. In attesa della rifinitura di oggi mister Pagliuca ha illustrato la situazione infortunati. "Buglio è rientrato in gruppo e verrà con noi – le sue parole –, Picchi invece no. E neanche Crescenzi: sembrava che Luca potesse recuperare, ma non sta bene, ci mancherà pure lui, oltre ai lungodegenti Mora e De Paoli". All’elenco degli indisponibili si è aggiunto Petrelli. "Elia ha avuto un problema alla schiena e molto probabilmente salterà la trasferta, visto che a oggi non si è ancora allenato. Ma il gruppo lavora con grande armonia, ha qualità, è tornato a divertirsi sul campo, ad allenarsi forte: chi manca sarà sostituito da chi ha voglia di far bene". Non al top anche Frediani e Collodel. "Hanno avuto un principio di pubalgia e se lo stanno portando dietro: Collodel è in via di guarigione, Frediani lo sta curando e nel giro di poco penso possa superarlo. Marco è comunque con noi perché può darci una mano, come con la Recanatese: non stava benissimo, ma ha giocato". Leone sarà assente per squalifica. Per Picchi e Crescenzi, ieri, lavoro differenziato, per Petrelli terapie. A Mora, visitato a Roma a Villa Stuart, è stato rimosso il tutore alla caviglia post intervento: inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione.