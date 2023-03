Brevi: "Il Siena? Va affrontato con il piglio giusto"

Qualche assenza di troppo e una vittoria che manca da sei turni. La Vis Pesaro oggi tenterà di tornare al successo consapevole di avere comunque della chance. "Arriviamo da una sconfitta con la prima in classifica, ma siamo riusciti a giocarcela bene, pagando due disattenzioni su palla inattiva – ha detto alla vigilia mister Oscar Brevi -. Stiamo marcando a uomo e per un periodo è andata bene, poi ci sono mancati giocatori di struttura e abbiamo pagato e perso punti, con l’Alessandria e con la Reggiana. Ma abbiamo dimostrato di essere in salute". Poi sulle assenze. "Non ci sono Valdifiori e Fedato squalificati, così come Pucciarelli per virus influenzale. Non c’è nemmeno Di Paola, mentre Gerardi ha recuperato". Infine sulla Robur, che all’andata vinse nettamente quando in panchina c’era Sassarini. "È da tanto che non vince però nemmeno perde, non direi che è in crisi. È un avversario di caratura, proviamo ad affrontarlo col piglio giusto".