"Cambia che non siamo più padroni del nostro destino": queste le prime parole del tecnico della Pianese Vitaliano Bonuccelli dopo il ko rimediato dalle zebrette sul campo del Terranuova Traiana. Campo difficile, dove anche l’Arezzo adesso capolista (la squadra di Indiani si è ripresa la vetta della classifica battendo il Seravezza Pozzi). "Nel primo tempo – ha spiegato il mister bianconero –, abbiamo avuto qualche occasione importante, il loro portiere ha compiuto un miracolo. In occasione del loro primo gol abbiamo commesso un’ingenuità. Poi abbiamo creato qualcosina ma non quanto avremmo dovuto, nel secondo tempo non siamo stati incisivi. Il fallo da rigore su Kouko? Non l’ho visto, ero dall’altra parte". "Non siamo riusciti a giocare come sappiamo – ha proseguito Bonuccelli –, loro sono una squadra molto più fisica di noi e lo abbiamo pagato. Abbiamo preso pochissime palle di testa e in un campo dove è difficile giocare, le palle alte sono fondamentali. Abbiamo sbagliato quasi tutte le palle inattive, gli angoli, le rimesse laterali. Ripeto, il rammarico è per le due grandi occasioni avute all’inizio. E alla fine potevamo rimettere in piedi la partita con Kouko, ma il Terranuova ha meritato vittoria, per l’intensità che ci ha messo e la fisicità". Di sicuro le assenze, tante, hanno influito. "Non ce ne siamo mai lamentati – ha poi sottolineato –: per la Pianese otto giocatori sono troppi. Una sconfitta ci può stare. Adesso dobbiamo raccattare i cocci e guardare alla Flaminia sperando di recuperare tutta la rosa. Gagliardi, Polidori e Rinaldini dovrebbero essere a disposizione, Lepri vediamo se ce la farà. Marino, invece, sarà squalificato". "Speriamo di inanellare un filotto di partite – ha chiuso il tecnico –. La delusione è tanta ma dobbiamo ripartire. Sapevamo che il campionato avrebbe presentato delle difficoltà, dobbiamo stringere i detti, tenere botta".