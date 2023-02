Bonechi va in gol e fa volare l’Asta Primato più solido

ALBERORO

0

ASTA

1

ALBERORO: Santiccioli, Bartoli, Bindi E. (60’ Coglitore), Bindi M., Chiasserini, Bicchi (88’ Vannini), Berti, Polvani (56’ Galantini), Pasqui, Jaupaj, Zelli (62’ Vichi). All. Giusti.

ASTA: Anselmi, Marzocchi, Chottong, Bongini, Di Renzone, Fineschi, Masotti, Bonechi (77’ Salvestroni), Jrad, Mazza (90’ Maggini), Crisci (82’ Fontani). All. Testini.

Arbitro Galligani di Pistoia.

Rete: 42’ Bonechi.

ALBERORO – Gli ospiti vincono e dalla loro posizione di vertice aumentano il vantaggio sulla Sansovino. Bella gara fra Asta e Alberoro, gioco apprezzabile su entrambi i fronti con azioni in velocità e difese molto attente. L’Asta è brava sul finire del primo tempo a realizzare il gol vittoria con Bonechi che conclude in rete una azione manovrata, corale, ad opera del team di Enrico Testini. Nel secondo tempo l’Asta controlla il ritorno dei padroni di casa alla ricerca del pari. Nel consuntivo dei novanta minuti, una traversa per parte.