Bonechi-gol, la Primavera batte il Monterosi Negro soddisfatto: "Tre punti importanti"

La Primavera, con grinta e tenacia, ha vinto il recupero della 18ma giornata, rinviata per il terremoto e giocata ieri pomeriggio al Bertoni. Grazie alla rete firmata da Bonechi al 28’ della ripresa, i ragazzi di Negro hanno battuto il Monterosi Tuscia e raggiunto i play off, dopo una grande rincorsa, anche rallentata da alcune gare sfortunate. I bianconeri, adesso, sono attesi da partite importanti in cui ogni punto varrà oro. Il Siena visto ieri ha espresso un buon calcio, trame di gioco d’impatto e soprattutto ha dimostrato di crederci fino in fondo. Merito al gruppo che ha ben seguito i dettami del suo allenatore, ha fatto muro contro la veemenza del Monterosi e ha affondato al momento giusto. "Abbiamo conquistato tre punti importanti in una partita difficile contro un’avversaria di tutto rispetto – ha affermato mister Negro –. La squadra ha risposto in maniera positiva, ha vinto con carattere, dando tutto quello che poteva dare. I ragazzi hanno preso consapevolezza della loro forza e della loro unione; sono cresciuti sotto ogni punto di vista, tecnico, tattico, mentale e i risultati si stanno vedendo". Il prossimo impegno sarà ancora al Bertoni, sabato alle 14,30, contro l’Audace Cerignola. "Loro stanno facendo un campionato di altissimo livello, noi arriviamo da una partita molto faticosa e impegnativa, ma certe vittorie ti danno la carica giusta" ha chiuso Negro.