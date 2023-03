Bilancio positivo: due vittorie e un pari U17, impresa a Livorno grazie a Masala

Due vittorie e un pareggio, lo scorso week-end, per le formazioni del Siena Femminile. Nel recupero con l’Audax Rufina, gara rinviata a causa del terremoto, la prima squadra di mister Giuntini ha finalmente conquistato i 3 punti (5-2). Il primo tempo, nonostante il dominio bianconero è terminato 2-2 (doppio vantaggio senese con Di Laura e Presentini); al 10’ della ripresa, ancora Presentini ha finalizzato una grande azione corale, la doppietta di Pecchia ha chiuso i giochi. Le Under 17 di mister Tumiatti, nonostante il forte vento e la pioggia, sono tornate da Livorno con un successo. La gara si è decisa nel primo tempo: a sbloccare il match Masala con un gran tiro al volo sul perfetto angolo battuto Maura. Dopo pochi minuti il 2-0, ancora a firma Masala, poi Rosso ha messo al sicuro il risultato. Le senesi, adesso, dovranno concentrarsi sul Pisa: sarà scontro diretto tra la seconda e la terza della classe. Pareggio in rimonta, con lo Zenith Prato, per le Under 15 di Manetti. Le ospiti, nel raggio di 10 minuti, si sono portate in doppio vantaggio. Le bianconere hanno risposto con la doppietta di Lucera. Negli ultimi due minuti lo Zenith Prato si è portato di nuovo in vantaggio ma, ostinatamente, le senesi hanno pareggiato con il rasoterra di Carapelli. Le Under 12 di mister Pepi hanno esordito nella Danone Cup, importante torneo giovanile al femminile.