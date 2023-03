Biglietti disponibili da ieri pomeriggio

E’ iniziata ieri pomeriggio la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita Siena-Vis Pesaro, in programma sabato al Franchi alle 17,30 (dalle 15,30 aperta la biglietteria del sottopassaggio alla Lizza). I bambini fino a 2 anni possono entrare gratuitamente in tutto lo stadio (senza fare il biglietto) e dovranno essere tenuti in braccio o sedersi sulle ginocchia dell’accompagnatore, senza passeggini. I bambini dai 2 ai 6 anni compiuti entrano allo stadio pagando solo 1 euro (più 1 di prevendita) esclusivamente in Curva Guasparri e il biglietto può essere fatto soltanto al sottopassaggio alla Lizza. Negli altri settori (tribuna e gradinata) il prezzo è intero (tranne il ridotto per over 65 e donne). I prezzi: Tribuna Executive 190 euro, più 5 di prevendita. Onore 150 euro (ridotto over 65 e donne 149 euro), più 3,50. Centrale 70 euro (ridotto 68), più 2. Laterale 50 euro (ridotto 48), più 1,50. Gradinata 25 euro (ridotto 23), più 1. Curva 15 euro (ridotto 13; under 18 e studenti 10), più 1.