Bicchi torna sul ring Venerdì la sfida al bosniaco Fejzovic

Dopo la vittoria – la prima per ko – centrata lo scorso dicembre, il pugile senese Simone Bicchi (nella foto) è pronto a salire di nuovo sul ring, con il medesimo obiettivo: "C’è solo una cosa da fare, vincere – ha detto –: combatterò in un contesto importantissimo, non posso sbagliare e non sbaglierò". Il contesto è la grande serata di boxe in programma venerdì prossimo (con start alle 20,30) all’interno del parco divertimenti Magicland di Valmontone, che vedrà il protagonista Michael ‘Lonewolf’ Magnesi, compagno di Bicchi alla Magnesi Boxing Team, contendersi il vacante Campionato del Mondo Silver Wbc pesi super piuma, contro il giovane e promettente Ayrton Osmar Gimenez. Per ‘SuperSimo’ si tratta del decimo incontro da professionista: combatterà sulla distanza delle 8 riprese, contro il bosniaco Nerdjn Fejzovic. L’incontro di Magnesi sarà trasmesso su Rai Sport in diretta alle 22,15. L’incontro di Bicchi verrà dato in differita.