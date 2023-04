Biancoverdi top all’Arena Geisingen International 2023

La sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871 è sempre più veloce e sfreccia sulle piste internazionali conquistando un podio dopo l’altro. L’ultimo ‘bottino’ messo in tasca dai roller biancoverdi sono le tre medaglie d’oro e le due d’argento conquistate in occasione dell’Arena Geisingen International 2023 che si è svolto nei giorni scorsi a Geisingen, in Germania. Durante la competizione, che ha visto la partecipazione di ben 720 atleti provenienti da tutto il mondo, la Polisportiva di Viale Achille Sclavo si è distinta nelle prove che hanno portato cinque atleti sul podio e alle capacità di tutti i biancoverdi impegnati nel fine settimana di gara. Il primo traguardo tagliato dai rappresentanti della Polisportiva Mens Sana in Germania è stato quello della gara più veloce al mondo, i 200 metri Dobbin Sprint, con Sofia Paola Chiumiento, Rita De Gianni e Guglielmo Lorenzoni che si sono aggiudicati, rispettivamente, una medaglia d’oro e due d’argento. Chiumiento e Lorenzoni si sono distinti anche nella 500 metri Sprint (categoria Youth) salendo entrambi sul primo gradino del podio. Tutti i roller biancoverdi che hanno partecipato alla competizione internazionale hanno ottenuto ottimi risultati grazie anche alla guida e al supporto dell’allenatrice Giulia Soggiu. A scendere in pista sono stati: Pietro Giannettoni e Tommaso Marzucchi nella categoria Cadet; Matilde Cherubini, Emma Meucci, Chiara Rosucci, Giulia Serafin e Marco Pieraccini che hanno gareggiato nella categoria Youth insieme a Sofia Paola Chiumiento, Rita De Gianni e Guglielmo Lorenzoni; Giorgia Valanzano e Gabriele Cannoni che invece hanno gareggiato nella categoria Senior.