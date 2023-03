Biancoverdi terzi ai campionati italiani Marzucchi: "Ottimi gli atleti e lo staff"

Con una prestazione corale i biancoverdi della Mens Sana Pattinaggio Corsa conquistano il terzo posto assoluto al Campionato Italiano Indoor. Una vittoria di squadra, raggiunta grazie al supporto di tutti gli atleti della Polisportiva che nelle due settimane di Pescara hanno portato a casa un ottimo traguardo. Nei giorni scorsi è toccato agli atleti Junior e Senior scendere in pista e confermare l’ottimo risultato raggiunto dalle categorie Ragazzi e Allievi. Una competizione che ha visto un confronto con atleti provenienti da tutta Italia cui la Mens Sana ha saputo tenere testa con determinazione e grande forza di volontà. Duccio Marsili, atleta biancoverde e punta di diamante della Nazionale, si conferma, ancora una volta, campione d’Italia nella specialità 1 giro crono, conquistando anche il secondo gradino del podio nella 1000 metri formula mondiale. Grande prestazione anche di Giorgia Bormida, Lucrezia De Palma e Giorgia Valanzano che nella staffetta strappano un’ottima medaglia d’argento. Grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871 che ancora una volta si conferma un’eccellenza all’interno del panorama nazionale del Pattinaggio Corsa.

"Due fine settimana – commenta Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 - di grande pattinaggio, che ancora una volta pongono le nostre rotelle veloci in cima ai sodalizi italiani: è dal 2014 che non scendiamo dal podio italiano come società. Questo, grazie alle ottime prestazioni degli atleti, a un ottimo staff tecnico e ai dirigenti che, nel tempo, hanno creato una cultura di ‘squadra’ nel mondo del pattinaggio corsa italiano, diventando un esempio da seguire".