Biancoverdi sicuri di fare i play-off Occhio al Costone

La Mens Sana, seppur già certa di un posto tra le prime 12, è concentrata sulla sfida di domani visto che Pannini e soci possono ancora sperare di giungere decimi. Molto dipenderà, oltre che dal risultato della sfida contro gli aretini, ancora in corsa per la promozione diretta o comunque per il miglior piazzamento ai play-off possibile, anche da quello di Costone-Lucca, in programma alle 18 al PalaOrlandi. I gialloverdi infatti sono a -2 dalla Mens Sana mentre i lucchesi stazionano a quota 24 insieme agli stessi biancoverdi ma nei confronti dei quali hanno i confronti diretti a favore. Per provare a battere Arezzo e tornare al successo casalingo dopo i due stop di fila (contro la stessa Lucca ed Agliana), Binella spera di recuperare almeno uno tra Empilo e Buca. Il francese ha saltato le ultime tre gare per un problema alla spalla che pare in via di risoluzione mentre il centro classe 2002 a Prato era out per l’influenza.