Biancoverdi in bella evidenza a Follonica Conquistato il podio: medaglia di bronzo

Buona la prima per i giovanissimi atleti biancoverdi della Mens Sana Karate che, all’esordio nella competizione valevole per il ranking nazionale, conquistano il podio strappando una preziosa medaglia di bronzo. La sezione Karate della Polisportiva Mens Sana 1871 si è presentata sul tatami del palasport di Follonica con gli atleti: Margherita Butini; Alessio Mallardi; Maya Milea; Maximilian Vito Nacci; Adele Olmastroni e Dario Papini. Ottime prestazioni di tutti i biancoverdi che si sono confrontati con oltre 1400 atleti provenienti da tutta Italia. A brillare sul tatami, però, sono stati Margherita e Alessio, che hanno condotto degli ottimi combattimenti, sfoderando stili da professionisti, fermandosi solo nella competizione finale. Un ottimo risultato e una soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871 che, ancora una volta, vede due suoi atleti salire su un podio nazionale.