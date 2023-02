Bianconeri ottavi Stasera big match Cesena-Reggiana

Mantiene l’ottavo posto la Robur, dopo il pareggio di ieri, a 2 punti dalla Lucchese e a -1 dal Pontedera. L’attesa, in questa 28ma giornata, è adesso per il posticipo di stasera al Manuzzi: il Cesena e la Reggiana, distanti 4 lunghezze, si giocheranno una bella fetta di promozione. L’Entella intanto non molla, la Carrarese si è riportata ai piani alti. Questi i risultati delle partite giocate ieri, oltre a Rimini-Siena: Gubbio-Fiorenzuola 0-0; San Donato Tavarnelle-Fermana 1-1, reti: 47’ Fischnaller (F), 77’ Ubaldi (S); Torres-Alessandria 1-0, rete: 15’ Diakite; Ancona-Olbia 1-1, reti: 41’ Ragatzu, 84’ Spagnoli; Carrarese-Imolese 2-1, reti: 22’ Simeri (I), 42’ Della Latta (C), 45’ Capello (C); Lucchese-Vis Pesaro 3-0, reti: 57’ Bruzzaniti, 79’ Tiritiello, 89’ Di Quinzio; Recanatese-Pontedera 1-0, rete: 58’ Sbaffo; Entella-Montevarchi 3-0, reti: 48’ Merkaj, 56’ Tomaselli, 82’ Zamparo.

La classifica in attesa del posticipo: Reggiana 61; Cesena 57; Entella 56; Ancona 49; Carrarese 45; Gubbio 44; Pontedera 42; Siena 41; Lucchese 39; Rimini 38; Fiorenzuola 37; Fermana 36; Torres 33; Recanatese 32; Vis Pesaro 29; San Donato Tavarnelle 27; Olbia e Alessandria 25; Imolese 20; Montevarchi 19.