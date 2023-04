Bianconeri fermi Le altre squadre stanno lavorando

Mentre la Robur si è fermata (gli allenamenti si sono interrotti giovedì, con i bianconeri che torneranno n città tra qualche giorno, probabilmente a ridosso dell’udienza), le altre squadre impegnate ai play off stanno scaldando il motore, impegnate in allenamenti e partite amichevoli. Le prime a scendere in campo, l’11 maggio, saranno le classificate dal quinto al decimo posto: le partite in programma, in attesa dell’ufficialità, sono Ancona-Lucchese, Gubbio-Recanatese e Pontedera-Rimini (il Siena avrebbe dovuto debuttare allo stadio Mannucci, l’ingresso nella griglia della Recanatese ha cambiato le carte in tavola). La Carrarese, che si è classificata al quarto posto al termine della stagione regolare, entrerà al secondo turno degli spareggi promozione del girone. Sarà poi la volta dell’Entella, arrivata terza in campionato, che farà il suo esordio al primo turno nazionale. Al secondo turno nazionale debutterà invece il Cesena che ha chiuso la regular season al secondo posto. E il Siena starà a guardare…