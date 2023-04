Bianconeri: derby a casa Pontedera In campo il 30

Terminata ieri la stagione regolare, con la Reggiana già promossa in serie B, il campo ha definito gli accoppiamenti dei play off. Il primo turno del girone prevede i match Gubbio-Rimini (quinta-decima), Pontedera-Siena (sesta-nona) e Ancona-Lucchese (settima-ottava). La Carrarese, che ha terminato in quarta posizione, entrerà al secondo turno degli spareggi del girone. L’Entella, terza, debutterà invece al primo turno nazionale, il Cesena, secondo, al secondo turno nazionale.

Per quanto riguarda invece i play out, al netto della retrocessione diretta del Montevarchi, si giocheranno la permanenza in categoria Vis Pesaro, Alessandria, San Donato Tavarnelle e Imolese. Le gare di andata saranno Imolese-Vis Pesaro e San Donato Tavarnelle-Alessandria, quelle di ritorno Vis Pesaro-Imolese e Alessandria-San Donato Tavarnelle.