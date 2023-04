Berti, buon esordio Meli da applausi Disanto pericoloso

BERTI 6,5 Esordio nei professionisti con qualche indecisione ma bravissimo in almeno due occasioni su un giocatore fuori categoria come Ramirez. BEARZOTTI 6,5 Seconda dall’inizio per il terzino destro. Prestazione discreta. RAIMO SV In campo solo nel finale.

CRESCENZI 6 Bravo negli anticipi e regge bene contro un super attacco. Esce dopo un tempo.

VERDUCI 6 Si piazza al centro della difesa vista la penuria.

MOTOC 5,5 Un errore sul primo gol dell’Entella cambia l’inerzia della gara. Meglio nella ripresa.

FAVALLI 6 Primo tempo con qualche errore, meglio nella ripresa in cui in pratica si aggiunge ai tanti attaccanti in campo.

BUGLIO 5,5 Meno brillante rispetto ad altre occasioni. Un paio di appoggi sbagliati e un giallo evitabile che dimostrano la sua giornata non particolarmente positiva.

BELLONI 6 Subentra nella ripresa in quanto non al meglio e gioca a tutto campo.

LEONE 6 La media di una buona regia con le solite conclusioni sballate anche da buona posizione. DE PAOLI SV In campo dopo mesi sembra oggettivamente non in condizione.

MELI 6,5 Ottima prestazione. Vicinissimo al gol in almeno due situazioni prima della meritata gioia personale, la seconda in stagione.

ORLANDO 6,5 Bello l’assist per Meli.

FREDIANI SV

DISANTO 6,5 Sia a destra nel primo tempo che nella consueta corsia mancina nella ripresa crea le situazioni migliori.

PALOSCHI 6 Una sola occasione per il centravanti, nel finale di primo tempo. Poi tante sponde e rincorse per i compagni ma senza calciare verso Borra.

ALL. PAGLIUCA 6 La prestazione della squadra è stata positiva, in linea con le ultime, anche se è arrivata un’altra sconfitta immeritata. Fa di necessità virtù in difesa.

ARBITRO ANCORA 5 Il fallo su Paloschi nel recupero era da rigore.

g.d.l.