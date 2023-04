Berardenga, Rosia Meroni e Staggia Si salvi chi può!

Il girone M della Seconda categoria ha celebrato domenica scorsa il trionfo dell’Acquaviva. E domani? I motivi di interesse non mancheranno nell’ultima giornata… Play-off: sicurissimi Radicondoli (va a Staggia), Radicofani (va a Castellina) e Monteroni (riceve il Serre), mentre il quinto posto è a rischio ‘forbice’. Per questa posizione sono comunque in lotta Atletico Piancastagnaio (va ad Asciano), Serre e Voluntas (riceve l’Acquaviva in piena festa). Salvezza: qui sono già stati espressi due verdetti, e cioè le retrocessioni della Virtus Biancoazzurra e del Petroio, che, per ironia della sorte, si affrontano tra di loro in casa dei blucerchiati nell’anticipo di oggi (inizio alle 15). Per il resto è bagarre: tra Staggia, Rosia (riceve il Cetona) e Meroni e Berardenga (impegnate nello scontro diretto a Siena) due saranno salve e due ai play-out. Nel girone L difficile trasferta per il Guazzino a Cavriglia ed il Bettolle ospita il Laterina. Nel girone I Sangi-Cobra Kai.

Giu.Ste.