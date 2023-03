Bene Castorani Certezza Favalli Pessimo l’arbitro

LANNI 6 Attento per tutta la gara, beffato dall’inserimento di Tiritiello a tempo scaduto.

RAIMO 6 Bene nel primo tempo, nella ripresa soffre un po’ le sterzate di Fabbrini.

CRESCENZI 6,5 Controlla bene i centravanti avversari. Sul gol non è aiutato dai compagni.

RICCARDI 6 Gara attenta e precisa fino al finale, in cui perde le misure.

FAVALLI 6,5 Subisce una brutta entrata da Panico, per fortuna senza conseguenze. Consueta certezza sulla sinistra.

VERDUCI SV Poco attento anche lui nel recupero. CASTORANI 6,5 Ancora una volta vicino al gol, stavolta se non segna è per la bravura del portiere di casa. Prestazione di sostanza e continuità.

BUGLIO 6 In campo prima da mezzala poi da seconda punta, non incide come il tecnico sperava. LEONE 6,5 Altra prova convincente. Le giocate migliori passano dai suoi piedi.

COLLODEL 6,5 Va vicinissimi al secondo gol consecutivo con una staffilata notevole dalla distanza. È mancato molto quando era infortunato.

PICCHI 5,5 Coinvolto in un finale di gara poco brillante.

BELLONI 6 Meno determinante in attacco rispetto ad altre occasione, si abbassa molto per giocare più palloni.

BEARZOTTI SV

DISANTO 6 Non la sua migliore prova. Fatica a trovare lo spunto decisivo. PALOSCHI 7 Implacabile dal dischetto non tocca molti palloni ma è sempre pronto a dare una mano ai compagnie e a lottare con i centrali di casa. FRANCO SV In campo per il passaggio alla difesa a tre, finisce sul banco degli imputati nell’azione decisiva.

ALL. PAGLIUCA 5,5 Opta per un undici praticamente tipo ad eccezione di Buglio. Passa alla difesa a tre troppo presto e rinuncia a giocarsi un finale che poi diventa beffardo. ARBITRO IACOBELLIS 4,5 Disastro totale nel primo tempo. Il fallo di Panico su Favalli sembrava essere da rosso. Tumbarelli poi colpisce nettamente col braccio in area.

g.d.l.