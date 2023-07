Belloni nel mirino della Carrarese di mister Dal Canto

Il difficile momento che sta attraversando il Siena, il punto più basso della sua ultracentenaria storia, sta tenendo sotto scacco anche i tesserati. Con la mancata iscrizione alla Serie C, che tale rimarrà al di là dei ricorsi del presidente Montanari, saranno tutti liberi: l’attesa è quindi per lo svincolo ufficiale. La situazione di stallo, unita al dispiacere di dover lasciare una piazza in cui avrebbero volentieri proseguito la carriera, impedisce loro di formalizzare un eventuale trasferimento. La buona stagione disputata - anche se poi la penalizzazione non ha permesso la disputa dei play off – non è però passata inosservata agli addetti ai lavori e da tempo circolano rumors sulle varie sistemazioni. Nelle ultime ore si è parlato del possibile approdo di Niccolò Belloni alla Carrarese. Il centrocampista ritroverebbe Alessandro Dal Canto che lo ha già allenato ad Arezzo. Buglio sembra essere finito invece nel mirino dell’Arezzo e del Crotone. Pare raffreddata la pista Pescara per Collodel (che ha comunque tante richieste, vedi Novara, Gubbio, Ancona e Lucchese) e anche Lanni potrebbe non prendere la via di Avellino, piombato su Ghidotti. In Irpinia è invece giunto (contratto biennale) il pupillo di Perinetti Nacho Varela.