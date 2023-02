Belloni da valutare Paloschi potrebbe tornare disponibile

Alla ripresa degli allenamenti, in vista della partita di sabato con la Recanatese (al Franchi fischio di inizio alle 14,30), saranno da valutare le condizioni dei bianconeri infortunati, a partire da Belloni, costretto a uscire anticipatamente dal campo ieri, per un brutto fallo di Panelli. Se Buglio e De Paoli ne avranno ancora per un po’ e anche il ritorno di Picchi non appare immediato, la speranza è che torni a disposizione Paloschi che sta intensificando il proprio programma di recupero. Per la prossima sfida torneranno sicuramente abili e arruolabili Riccardi e Disanto che hanno scontato ieri una giornata di squalifica. Adesso, nell’elenco dei giocatori diffidati, quindi a rischio stop, Belloni, Collodel, Favalli, Frediani e Leone, ai quali si è aggiunto Castorani (rientrato proprio ieri dopo le due giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione in Siena-Pontedera). Il tecnico bianconero Guido Pagliuca tornerà a sedersi in panchina, scontata la sua squalifica.