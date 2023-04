Battuta di arresto per la Primavera Vince il San Donato

Battuta di arresto per la Primavera, caduta in casa del San Donato Tavarnelle, attuale seconda forza del campionato. La squadra di mister Negro ha provato a lottare tenendo bene per mezz’ora, poi i padroni di casa sono andati in vantaggio e hanno chiuso il match nel secondo dopo una generosa prova di reazione e d’orgoglio del Siena. Adesso la zona play-off è più lontana. Saranno decisive le ultime due gare, a partire da quella di sabato prossimo al Bertoni contro la capolista Fidelis Andria. Successo invece per l’Under 14 che ha vinto la terza gara della seconda fase del campionato. I ragazzi di Morello si sono subito riscattati dal ko con il Pisa, contro un ostico Pontedera. I granata sono passati in vantaggio, ma il Siena è rimasto compatto ed ha portato a casa un risultato davvero importante giocando anche un ottimo calcio, senza perdersi d’animo e recuperando il risultato. Le reti: 21’ pt Tonini, 27’ pt Zamperini, 26’ st Menchetti.