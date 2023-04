Banca Centro Cus Siena va ko La vittoria sfuma in extremis

Sull’ostico campo di Formigine, per il Banca Centro Cus Siena, la vittoria è sfumata nei minuti finali. Con alcuni giovani dell’Under 19 a sostituire gli indisponibili, la partita si è messa subito bene: al 3’ bella azione Rizzi-Conti e meta del giovane talento Molon Labè, la trasformazione non è entrata. I senesi sono sembrati arrembanti e concentrati e hanno condotto il gioco ma hanno concesso 3 segnature in pochi minuti (21-5 al 29’). Hanno poi fallito una punizione (palla sul palo), ma nel momento di difficoltà è tornato l’orgoglio: mischia a 5 metri e Palagi ha schiacciato in meta nonostante abbia subìto uno dei moltissimi placcaggi al collo non sanzionati.

Le due squadre sono andate al riposo sul 21-12. Al 16’ il Banca Centro Cus Siena si è rifatto sotto grazie a un calcio di Gembal che ha lanciato Conti, bravissimo a scavalcare la retroguardia giallonera eludendo il placcaggio (21-19). Al 27’ i senesi hanno messo tra i pali una punizione e sono tornati in vantaggio grazie al calcio di Gembal (21-22). Si sono quindi chiusi in difesa ma hanno incontrato delle difficoltà (cartellino a Giorgianni). Gli Highlanders Formigine si sono così portati sul 24-22 ma i senesi si sono subito lanciati in attacco, ma la maul avanzante a pochi metri dalla linea di meta è stata fermata a tempo scaduto con un intervento al collo del portatore di palla segnalato dal guardalinee ma ignorato dall’arbitro. L’interrogativo è come sia possibile che i direttori di gara, a cui la Fir chiede di sanzionare gli interventi al di sopra delle spalle, disattendano le richieste. Una sola punizione avrebbe fatto la differenza. Ora, per i cussini, due turni di riposo: appuntamento a Modena il 23 aprile.