Banca Centro Cus sconfitto a Bologna I bianconeri si sono comunque fatti onore

Niente da fare per il Banca Centro Cus Siena, in casa del Bologna Rugby Club. Con l’Under 19 a riposo, l’allenatore Romei, previo accordo con il collega Belardi, ha gratificato alcuni degli atleti più in risalto della categoria giovanile, anche per dare un week-end di pausa agli acciaccati in vista delle prossime, importantissime, partite. Hanno così esordito Emini e Rizzi, oltre ai già rodatissimi Ricci, Sampieri e Conti e a Totti e Spessot partiti dalla panchina. Senza Comandi, infortunatosi in allenamento e con il ritrovato Mezzetti, il Cus Siena è partito bene: al primo affondo ha segnato con Belardi portandosi sullo 0-5; i felsinei, però, si sono riportati subito in vantaggio con una meta a cui ha ribattuto subito Ancilli dopo una maul avanzante partita da una touche: 7-10. Nel momento in cui Bologna sembrava alle corde sono invece arrivate due belle segnature (19-10). Iniziati i primi cambi i trequarti bolognesi hanno sfruttato un calcio passaggio allungando e conquistando la quarta meta, quella del punto di bonus offensivo (24-10). I senesi, penalizzati da un arbitraggio eccessivamente permissivo (nessun placcaggio fischiato in 80 minuti da Santocono), hanno poi preso in mano la partita: è arrivata la segnatura di Niccolò Sampieri, annullata nonostante l’evidenza che avesse schiacciato, poi quella del 24-15 (30’). Nell’unica fiammata dei bolognesi un’incomprensione difensiva è costata la marcatura che ha chiuso la partita 29-15. Gli ultimi minuti sono stati solo bianconeri e i padroni di casa sono ricorsi, come in altre fasi, al fallo sistematico, ma il direttore di gara ha preferito non intervenire. Al Cus Siena la soddisfazione di aver giocato a viso aperto in casa di una squadra che, a inizio partita, aveva 28 punti in più.