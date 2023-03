Banca Centro Cus commette troppi errori Livorno ringrazia e si impone per 22 a 17

In ogni stagione sportiva capita di ‘steccare’ qualche partita alla portata: è successo al Banca Centro Cus Siena in campo contro i Lions Amaranto di Livorno, avversari di tante battaglie fin dai tempi della C1 interregionale. I ragazzi di Romei hanno dimostrato ottime capacità ma hanno sbagliato troppo per poter pensare di giocare ad armi pari con i livornesi, arrivati al Sabbione consapevoli di poter portare a casa punti importanti. Nella prima azione della partita un errore difensivo ha aperto la strada agli amaranto; appena qualche minuto dopo Conti ha intercettato un passaggio avversario e ha riequilibrato il punteggio con una meta in tuffo al centro dei pali (7-7). Al 20’ però i Lions si sono riportati avanti con una difesa senese colta di sorpresa (7-14). I senesi hanno fatto la partita per più di 15 minuti ma non è riuscito lo schema touche maul sia per il forte vento che per l’abilità dei labronici. All’ennesima punizione (i livornesi hanno preso anche un cartellino giallo) Conti ha riavvicinato i suoi (10-14) al 32°. A tempo quasi scaduto i livornesi hanno però dato la zampata che ha chiuso il primo tempo sul 10-19. Nella seconda frazione l’inerzia non è cambiata, i senesi hanno fatto la partita ma senza concretizzare. Al 19’ l’illusione: la meta di Niccolò Sampieri, uno dei migliori in campo, ha portato il risultato sul 17-19. Nel momento di maggior pressione sono stati però gli ospiti a segnare su punizione i 3 punti che hanno fissato il risultato sul 17-22. In casa Siena, in questi giorni, si cercherà di fare il punto su ciò che non ha funzionato, partendo dalle scelte di gioco in vista di Formigine.