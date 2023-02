BALDACCIO BRUNI

1

CHIANTIGIANA

0

BALDACCIO BRUNI: Vassallo B. (78’ Conti), Piccinelli, Magi, Bruschi, Adreani, Giorni, Giovagnini, Torzoni, Terzi (71’ Mercuri), Sbardella (dal 68’ D’Aprile), Autorità. Allenatore: Renato Borgo.

CHIANTIGIANA: Signorini, Ticci (51’ Cicali), Ciolli (75’ Focardi), Kameni (75’ Nieri), Spinelli, Posarelli, Batoni, Ceccatelli, Cappelli (61’ Cioni), Kebbeh, Barontini. Allenatore: Antonio Cioffi.

Arbitro: Francesco Comito di Messina.

Reti: 36’ Autorità.

ANGHIARI - La battaglia del Saverio Zanchi di Anghiari si chiude con una sconfitta per la Chiantigiana. Non una bella partita che è stata semmai una autentica battaglia tra due squadracce avevano bisogno solo ed esclusivamente dei tre punti per i rispettivi obiettivi. Ad avere la meglio sono stati gli uomini di Renato Borgo che non tornavano al successo da ben quattordici giornate, segnate nel frattempo da ben dodici pareggi. Numeri per certi versi da record. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi ma la Chiantigiana controlla e combatte salvo rischiare qualcosa. Giorni grazia i ragazzi di Cioffi fallendo un calcio di rigore, calciato sopra la traversa. La Baldaccio non demorde e poco prima dell’intervallo trova il gol. Piccinelli si invola sulla destra e serve al centro Autorità. L’attaccante della Baldaccio calcia e trova la respinta di Signorini. Il pallone resta in area e Autorità è il più lesto a ribadire in rete il gol del vantaggio. Si va al riposo con i padroni di casa avanti per uno a zero. Nella ripresa prosegue la ‘lotta’ per il predominio territoriale con l’incontro che ne risulta spezzettato e non certo generoso sul piano delle occasioni da gol. La Baldaccio si prende i tre punti e torna a sorridere, più vicina che mai al centro della classifica. La Chiantigiana registra il terzo passo falso di fila e vede allontanarsi la quota salvezza.