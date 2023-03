Badesse tiene testa alla capolista Asta Ma poi si arrende

LORNANO BADESSE

0

Asta

1

LORNANO BADESSE: Boraschi, Doda, Neri, Salatino (64’ Corti), Mario, Mannini, Ulivelli (69’ Ndiae), Mazza, De Simone (81’ Lombardini), Dini, Bonucci (73’ Borgognoni). Allenatore: Bartoli

ASTA: Anselmi, Marzocchi, Chottong, Bongini, Di Renzone, Fineschi, Jrad (86’ Maggini), Bonechi (91’ Curcio), Fontani (64’ Mazza), Crisci (73’ Salvestroni), Masotti (67’Rivituso). Allenatore: Testini

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Reti: 63’ Fontani.

BADESSE – Vince la capolista, ma quanti rimpianti per il Lornano Badesse, che pur in formazione rimaneggiata si esprime alla pari con l’Asta e forse avrebbe meritato di più. De Simone dopo un minuto ci prova con un colpo di testa che lambisce il palo. L’Asta risponde con Fontani ma Boraschi mette in angolo. Al 63’ improvvisa ripartenza dell’Asta e vantaggio: Fontani sfrutta un lancio dalle retrovie, trova la difesa del Lornano Badesse sbilanciata e deposita in rete. Fontani si infortuna (sospetta frattura del piede destro).