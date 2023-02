Badesse sprecone Al Pienza basta il guizzo di Sodiq

BADESSE

0

PIENZA

1

BADESSE: Trapassi, Doda, Squarcia (93’ Ulivelli), Dini, Mario, Panariello, Duranti, Mazza, De Simone, Bonucci, Lombardini (73 Adelucci). All. Bartoli.

PIENZA: Pelliccione, Sadiki, Bianciardi, Guerra, Fanone (66’ Esposito), Borneo, Veliz, Camilluccio, Porcu (73’ Palla), Sodiq (93’ Pinsuti), Cossa (86’Sambu). All. Rosignoli.

Arbitro Pasquini di Grosseto.

Rete: 59’ Sodiq.

BADESSE – Il Pienza si impone di misura e lascia a secco il Badesse. Locali intraprendenti e vicini al vantaggio con De Simone, Lombardini, due volte con Doda, poi Squarcia e Bonucci che chiama Pelliccione a un difficile intervento. Al 59’ leggerezza difensiva e Sodiq di calcia in porta indovinando l’angolo basso. Il Badesse sbanda e il Pienza potrebbe raddoppiare. Poi il Badesse: Mario di testa e per due volte De Simone, mandano la palla a lambire i legni. Due sviste clamorose dell’arbitro che sorvola su un fallo in area su Doda e su un mani in area del Pienza.